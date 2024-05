Lazio - Empoli, festa 50° dallo Scudetto: l'invito della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica contro l'Empoli la Lazio non giocherà solo per i tre punti, importanti in ottica Scudetto, ma anche per ricordare l'impesa che 50° anni compievano i giocatori di Maestrelli, alzando al cielo il primo storico Scudetto biancoceleste. Per l'occasione la società ha annunciato la presenza di molte iniziative prima del fischio d'inizio, motivo per cui invita i tifosi a recarsi il prima possibile allo Stadio, così da potersi godere una giornata di grande festa:

"Domenica sveglia presto e tutti allo stadio: cappuccino, cornetto e S.S. Lazio! La gara con l’Empoli, in programma alle ore 12:30, mette in palio tre punti importanti per il nostro cammino ma sarà anche l’occasione utile per celebrare il 50° anniversario della conquista del primo, storico, Scudetto. Per questo motivo il club invita tutti i tifosi a raggiungere l’Olimpico il prima possibile, poiché a partire dalle ore 11:00 si susseguiranno numerose iniziative per rendere omaggio agli eroi del 1974".