De Laurentiis rivela: "È una squadra che seguo sempre, propone..."

© foto di www.imagephotoagency.it

"È una squadra che guardo sempre con particolare attenzione perché ha un bravissimo allenatore con ottimi giocatori e propone un calcio interessante”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine dell'inaugurazione della Race For The Cure commentando il lavoro di Gasperini sulla panchina dell'Atalanta. Poi, sulla possibile sfiducia di Inter, Juventus, Milan e Roma nei confronti di Casini, numero uno della Lega, ha sostenuto: "A me non risulta che questi quattro grandi club lo abbiano sfiduciato perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. È il miglior presidente che la Lega abbia avuto negli ultimi vent’anni, da quando sono nel mondo del calcio, perché è un uomo che conosce le regole di Stato, è un giurista e sono fiducioso che questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso un’unica strada: l’autonomia totale del calcio di Serie A. Non bisogna mai dimenticarsi che è un’industria e in quanto tale deve essere".

