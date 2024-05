Milan, Capello e i grandi saggi italiani: "Sarri? Si è chiamato fuori da solo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Caccia al nuovo allenatore del Milan. Con Pioli sempre più in bilico e sfumato Lopetegui, la dirigenza rossonera ha aperto i casting per il tecnico della prossima stagione. Ci sono tanti nomi in ballo, tra cui anche quello di Maurizio Sarri che ha dato le dimissioni alla Lazio quasi due mesi fa. A questo proposito Fabio Capello è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per fare il punto della situazione. In particolare si è soffermato sui 'grandi saggi italiani' con cui la Serie A sembra essere poco riconoscente. Secondo lui Conte è un allenatore di prima fascia, con alte aspettative sul mercato. Dall'altra parte ad Allegri vengono scaricate tutte le colpe di una Juventus, a detta sua, non forte. "Sarri invece si è chiamato fuori da solo", sostiene l'ex tecnico, mentre il caso incredibile di Ancelotti è che in Italia era stato dato per 'bollito'. "Chi è arrivato da fuori a vincere in Italia?", continua Capello. Tra gli esempi citati ci sono Liedholm, Boskov ed Eriksson, vincitore del secondo Scudetto della Lazio nel 2000.