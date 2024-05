Inter - Lazio, Inzaghi a caccia del record di punti: in campo tutti i titolari

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Anche a Scudetto già vinto da tempo, l'Inter non ha intenzione di sfigurare davanti ai propri tifosi. La festa per il ventesimo campionato italiano portato a casa sarà un motivo in più per i nerazzurri per dare il massimo anche contro la Lazio. Simone Inzaghi manderà in campo i titolarissimi: nel mirino c'è un record che lo consacrerebbe ancora di più nella storia del club.

Attualmente infatti l'Inter si trova al primo posto in classifica a 92 punti. Con due vittorie nelle ultime due partite, contro proprio la Lazio e il Verona, i nerazzurri raggiungerebbero quota 98 punti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un nuovo record che supererebbe di una sola lunghezza il primato di Roberto Mancini nella stagione 2006/07 (97 punti). In campo perciò ci andranno i migliori: alla squadra di Tudor il compito di rovinare i festeggiamenti e gli obiettivi.