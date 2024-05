Lazio Women, Moraca suona la carica: "Ultimo sforzo insieme" - FOTO

Mancano ancora due sfide al termine del campionato, la Lazio Women è vicinissima al traguardo e le basta solamente allungare la mano per prendersi la Serie A. Il pareggio in casa con la Ternana nell'ultima giornata ha solo rinviato la festa, le biancocelesti hanno mantenuto inalterato il vantaggio sulle umbre a + 5 e si sono confermate prime in classifica in solitaria. La speranza è che l'obiettivo possa essere raggiunto questo sabato contro il Ravenna, così da poter tornare al Fersini, per disputare l'ultima gara della stagione, e prendersi l'abbraccio dei tifosi. Giusy Moraca, con un post su Instagram, ha suonato la carica. "Ultimo sforzo insieme" è il messaggio che si legge, l'incoraggiamento per le compagne a tenere duro per conquistare insieme la tanto desiderata promozione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE