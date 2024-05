Calciomercato Lazio | Occhi su un attaccante del Barcellona: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio va ricostruita, a partire dall'attacco e dai suoi centravanti. La staffetta tra Immobile e Castellanos è andata avanti tutta la stagione tra alti e bassi. L'argentino è sicuro di rimanere: sarà il futuro della formazione biancoceleste. Il capitano, invece, è in bilico: ogni discorso su di lui è rimandato a fine anno. Intanto però le voci corrono, perché il calciomercato non dorme mai. La Lazio si guarda intorno a caccia del possibile affare in caso di necessità. Come riportato da dotsport.it l'ultimo nome finito nel mirino della dirigenza capitolina sarebbe quello di Vitor Roque, attaccante del Barcellona. Arrivato a gennaio dall'Athletico Paranaense, il classe 2005 è diventato un caso in Spagna: pochissimo minutaggio e solo due reti in Liga. Da qui sembrerebbe essere nata l'idea della Lazio che potrebbe prenderlo in prestito. La società blaugrana sarebbe disposta a mandarlo a giocare altrove per fargli trovare la giusta continuità. Al momento, comunque, si tratta solamente di un rumor di mercato.