Lazio, Empoli nel mirino: i numeri dei biancocelesti all'Olimpico

Poco meno di tre giorni e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico in vista della sfida contro l'Empoli in programma domenica 12 maggio alle 12.30. Un match importantissimo in chiave Europa per la squadra di Tudor ma anche per quella di Nicola che invece è in piena lotta per non retrocedere.

I precedenti in casa sorridono ai biancocelesti che in 13 sfide hanno ottenuto 9 successi con ben 34 reti messe a segno contro le 12 del club toscano. L'ultimo successo in casa risale invece al 2019 grazie alla rete di Felipe Caicedo.