ZTL Roma | Ufficiale, l'elenco dei 51 varchi: ecco chi non potrà circolare e dove

Si torna a parlare di ZTL Roma in queste ore. Sembrava che l'argomento fosse ormai nel dimenticatoio, ma il Comune di Roma è andato avanti. Ultimato dunque di installare le telecamere, dal Comune fanno sapere che si procede dritti. Dunque ci sono novità ufficiali che entro fine anno saranno in piedi. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> ZTL ROMA, L'ELENCO DEI 51 VARCHI UFFICIALI E CHI NON POTRA' CIRCOLARE <<<