Bayer Leverkusen - Roma, Mancini diventa un meme. Sui social: "Il destino..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancini diventa un meme. L'amarezza del difensore dopo aver siglato l'autogol nella semifinale di ritorno tra Bayer Leverkusen-Roma è finita praticamente ovunque tra i social. Seduto in terra, con le mani sul viso: la presa in giro da parte dei tifosi biancocelesti è servita. Anche perché non tanto tempo fa - era l'ultimo derby - fece discutere la scelta del giocatore giallorosso di esultare per la vittoria sventolando una bandiera contro la Lazio e i suoi tifosi. "Il destino ti presenta sempre il conto", si legge su X. E ancora: "È tutta colpa del karma". Aumenta, minuto dopo minuto, il numero di foto che hanno Mancini come protagonista. "Chi semina vento, raccoglie tempesta", "Chi spunta in aria gli ricade in testa", "Chi di spada ferisce, di spada perisce". Sceglietene uno, il senso è sempre lo stesso.

TORNA ALLA HOMEPAGE