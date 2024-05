Roma, Lukaku non segna più: il tweet "pungente" di Biasin

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku non ha sicuramente giocato una buona partita. Contro il Bayer Leverkusen la Roma ha fatto ciò che poteva, ma è di certo mancato qualcosa in attacco. In particolare, il belga non sta trovando il gol facilmente come prima e la situazione comincia a pesare in casa giallorossa. Il giornalista Fabrizio Biasin ha utilizzato i social per dire la sua, ironizzando sulle prestazioni deludenti del centravanti giallorosso. "Potendo, anche De Rossi avrebbe fatto giocare Dzeko", ha scritto, riferendosi al perenne ballottaggio tra i due attaccanti ai tempi dell'Inter e a quella sostituzione nella finale di Champions dello corso anno. Un problema muscolare costrinse Inzaghi a far uscire dal campo il bosniaco al 57' per far spazio a Lukaku, che aveva iniziato il match in panchina. Visto il rendimento di Lukaku, Biasin non ha tutti i torti.