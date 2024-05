Lazio, Orsi critico: "Troppi punti persi. Contro l'Inter è mancata cattiveria..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è uscita dalla sfida contro l'Inter con un solo punto, che l'ha portata aritmeticamente fuori dalla corsa alla Champions League (valida solo con il sesto posto e con la vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta). Nel complesso, comunque, la prestazione dei biancocelesti a San Siro è stata positiva, anche se è mancata la giusta attenzione sul pareggio alla fine di Dumfries. Per analizzare la gara l'ex portiere Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Di seguito le sue parole.

“La Lazio deve recriminare su tutti i punti che ha perso partendo dal Monza, le sconfitte con la Salernitana, il Lecce. La partita contro l'Inter l’ha giocata bene, giusta, era andato in vantaggio ma poi ci sono stati due episodi che testimoniano come la squadra si perde ogni tanto. A un minuto dalla fine non si può far saltare di testa uno come Dumfries, senza neanche un posizione. La Lazio quest’anno ha perso la possibilità di poter fare un campionato migliore: se non resti concentrato e non sei cattivo sino al ’90 poi gli altri ti fanno gol e non c’è niente da fare. Bisogna portare a casa dei risultati con un pò di cattiveria, ed è mancato in questo caso. Non era la solita Inter, e la Lazio non ne ha approfittato”