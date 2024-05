Lazio, Bonolis: "Contro l'Inter ha giocato bene, meritava un finale diverso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente alla festa Scudetto dell'Inter dopo la partita contro la Lazio c'era anche Paolo Bonolis, conduttore televisivo e grande tifoso nerazzurro. Ai microfoni di Radiosei si è soffermato a parlare della gara di San Siro e di tutta la stagione dei biancocelesti, confessando che avrebbero meritato un finale diverso in campionato. Queste le sue dichiarazioni: “Ieri è stata una bella serata. Si respirava un’aria sia in campo sia sugli spalti di festa. Il risultato, almeno per la tifoseria dell’Inter, era un concetto relativo. Non c’è stata quella garra che ha contraddistinto l’Inter in questa stagione della seconda stella. La Lazio ha giocato bene, ha fatto un bel gol Kamada. C’erano due psicologie diverse in campo: la possibilità di vincere e il dovere di partecipare. Mi dispiace per la Lazio perché avrebbe avuto una possibilità in più in questo finale di stagione”.