Lazio - Empoli, info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est: i dettagli

Poco meno di 50.000 persone sono attese all'Olimpico in vista non solo della sfida tra Lazio e Empoli, in programma domenica 12 maggio alle 12.30, ma anche per la festa che si terrà in occasione dei 50 anni dalla vittoria del primo scudetto biancoceleste.

In virtù delle varie iniziative e anche degli Internazionali di Tennis che si stanno svolgendo al Foro Italico la società ha reso note alcune informazioni per chi ha acquistato un tagliando in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est: "La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Empoli di domenica 12 maggio, a causa degli internazionali di Tennis, non potranno accedere dai soliti varchi di Viale delle Olimpiadi ma da Piazza Lauro De Bosis".