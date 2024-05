Europa League, Mancini spegne i sogni della Roma: in finale va il Leverkusen

La finale d'Europa League 2023/2024 sarà tra Bayer Leverkusen e Atalanta. La Roma, reduce dalla sconfitta per 0-2 dell'Olimpico ha cercato in ogni modo di ribaltare il risultato in Germania. I giallorossi in effetti, pur subendo la forza fisica e tecnica del Bayer, vanno in vantaggio sul finale di primo tempo con un rigore trasformato da Paredes. Nella ripresa ai giallorossi viene concesso un altro penalty per un tocco di mano di un avversario: è ancora l'argentino a trasformare l'occasione in gol portando il risultato sul 2-2. All' 82' però Mancini combina il pasticcio: nel tentativo di respingere un corner nell'area piccola spedisce il pallone di testa alle spalle di Svilar.