Serie A, Inzaghi è il 'Coach Of The Month'. E nel pre gara di Inter-Lazio...-FOTO

Simone Inzaghi, dopo la vittoria dello scudetto con qualche giornata d'anticipo, è stato scelto come "Coach Of The Month" del mese di Aprile della Serie A. Il tecnico, ha dichiarato De Siervo, è stato scelto perché: "Il terzo premio stagionale come Coach Of The Month, dopo quelli di ottobre e gennaio, conferma la continuità dimostrata lungo l’arco di tutta la stagione dal tecnico nerazzurro, che ha saputo gestire alla perfezione le risorse della rosa, mantenendo sempre alto il livello del gioco espresso”. Nel pre partita di Inter - Lazio, si legge sul sito della Lega, l'allenatore nerazzurro riceverà il premio a bordo campo.

‍ Simone Inzaghi è il Philadelphia COACH OF THE MONTH - Aprile! #COTM — Lega Serie A (@SerieA) May 9, 2024

