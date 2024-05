Calciomercato Lazio | Pohjanpalo scalda i motori? L'assist dell'agente: " Vuole..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Venezia sogna la promozione diretta in Serie A. Per ottenerla i lagunari sono costretti a vincere la prossima sfida e sperare in un passo falso del Como. In caso contrario si qualificheranno ai playoff da terzi in classifica, subentrando direttamente alle semifinali. In entrambi i casi fondamentale per tornare in massima serie sarà l'apporto di Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con i suoi 22 gol segnati. L'attaccante finlandese è la grande sorpresa di questa stagione e in questi mesi ha attirato numerosi club, tra cui anche la Lazio che qualche mese fa aveva manifestato un leggero interesse. Intervenuto ai microfoni de ilgiornalesportivo.it, il suo agente Dirk Hebel ha ammesso di aver ricevuto molte richieste per il suo assistito, per il momento concentrato però sul finale di stagione:

"È concentratissimo sull’obiettivo. Ci sono sempre richieste per i giocatori che segnano molti gol, ma questo per Joel ora non è importante. Quel che posso dire però è che giocare in Italia gli piace molto. Joel è il capocannoniere della Serie B, è un nazionale e un ottimo professionista . Ha esperienza e si sente pronto al grande passo. Ma ora vuole ottenere la promozione con il Venezia. Giocatore sottovalutato? Non posso giudicare io se sia stato sottovalutato o meno. Però in linea di massima per un finlandese arrivare a gradi livelli è più difficile che non per un giocatore che arriva dalle grandi nazioni calcistiche".