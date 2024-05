Lazio, Tudor interverrà in conferenza stampa prima dell'Empoli: data e orario

TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata di domani, venerdì 10 maggio alle ore 15.00, il tecnico della Lazio Igor Tudor interverrà per presentare la partita contro l'Empoli, in programma per domenica alle 12.30, presso lo Stadio Olimpico di Roma, e valida per la 36° giornata di Serie A. Di seguito la nota del club.

