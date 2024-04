Sarri, l'ex tecnico della Lazio ha già rifiutato tre club: i dettagli

Mentre la Lazio ricomincia un nuovo ciclo dopo aver affidato la guida della squadra a Tudor, l'ex tecnico biancoceleste Sarri sta valutando le offerte migliori per il suo futuro. Secondo quanto riportato sul social "X" dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, "Il West Ham attende la risposta di Julen Lopetegui (a cui è stato offerto un contratto fino al 2027) e ha mostrato interesse per Maurizio Sarri, che ha rifiutato 3 offerte nelle ultime settimane: l'ex allenatore della Lazio ha respinto gli approcci di Nottingham Forest, Spartak Moskva e Sevilla".

Il tecnico toscano comunque non è intenzionato a muoversi almeno fino alla fine della stagione in corso. Tuttavia, West Ham e Newcastle sarebbero le mete da lui favorite per il momento.

#WestHam are waiting for Julen #Lopetegui’s answer (offered a contract until 2027) and have shown interest in Maurizio #Sarri, who has turned down 3 bids in the last weeks: the former Lazio’s coach rejected approaches by #NottinghamForest, #SpartakMoskva and #Sevilla. #transfers