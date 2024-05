Roma, Mancini preso di mira dagli sfottò: arriva la moglie a difenderlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma è stata eliminata dal Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. Decisivo è stato l'autogol di Gianluca Mancini, che ha permesso ai tedeschi di riaprire la gara e passare il turno. Sui social gli sfottò verso il difensore giallorosso da parte soprattutto dei tifosi della Lazio sono stati tantissimi, per questo è intervenuta la moglie Elisa Baggiani in sua difesa. "Quando tutto era solo un sogno, e ora siamo qui. Siamo sempre uno la spalla dell'altro. Sempre al tuo fianco vita mia, non smettere mai di lottare", ha scritto con due cuori alla fine, uno giallo e uno rosso. Poi ha continuato: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni restano leoni, i cani restano cani. Per la tua gente, per la tua Roma. Eternamente grati, grazie romanisti".