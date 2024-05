Serie A | La Salernitana ferma la Juve: pioggia di fischi all'Allianz

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus di Massimilano Allegri non sa più vincere. All'Allianz Stadium i bianconeri portano a casa il quinto pareggio di fila non andando oltre l'1-1 con la Salernitana già retrocessa. Granata meritatamente in vantaggio con Pierozzi e più volte vicini anche alla rete del raddoppio. I bianconeri faticano a sfondare e alla fine riescono a strappare il pareggio con il gol di Rabiot in pieno recupero. Un punto che permette alla Juve di agganciare il Bologna al terzo posto ma che non evita ai padroni di casa i fischi dei tifosi.

Nelle altre gare del pomeriggio vince in rimonta il Genoa che batte il Sassuolo che ora vede sempre più vicino lo spettro della Serie B. I neroverdi passano in vantaggio con Pinamonti dal dischetto ma sono le reti di Badelj e l'autorete di Kumbulla a regalare i tre punti alla squadra di Gilardino. I grifoni salgono a 46 mentre il Sassuolo rimane al penultimo posto a 29 punti.

Ko anche per il Verona che in casa prima passa in vantaggio con Swiderski e poi si fa rimontare dal Torino che torna alla vittoria con i gol di Savva e Pellegri. Niente salvezza per la squadra di Baroni, che rimane a 34 punti, mentre i granata di Juric agganciano la Fiorentina a quota 50.