Atalanta - Roma, scintille Retegui-Mancini: l'arbitro Sozza 'grazia' il difensore

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara frizzante quella in scena al Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma con la squadra di Gasperini che però ha qualcosa da recriminare sulla direzione di gara. Con il punteggio fermo sull'1-1 Mancini si è reso protagonista di diversi falli che non sono mai stati sanzionati dall'arbitro Sozza. In particolare a lamentarsi è Retegui che in più occasioni lo ha fatto notare a Sozza che però ha deciso di non estrarre mai il cartellino all'indirizzo del difensore giallorosso.

