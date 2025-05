Serie A | Roma niente sorpasso: vince l'Atalanta e vola in Champions

TUTTOmercatoWEB.com

Vince l'Atalanta al Gewiss Stadium imponendosi per 2-1 sulla Roma e conquistando la matematica qualificazione alla prossima Champions League per la quinta volta negli ultimi sette anni. Parte meglio la Dea che sblocca il match con la rete di Lookman salvo poi subire il pari della Roma firmato Cristante. Nella ripresa la squadra di Gasperini va vicina più volte al gol del 2-1 che alla fine arriva con un bel tiro di Sulemana dalla distanza che non lascia scampo a Svilar.

Tre punti d'oro per l'Atalanta che sale quindi a 71 mentre il ko è amaro per la Roma che rimane dietro a Lazio e Juventus, appaiate al quarto posto, a quota 63.

