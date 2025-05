Serie A | Il Cagliari si illude, il Como vince ancora: lariani decimi

TUTTOmercatoWEB.com

Il Cagliari sfiora solo l'idea di ottenere tre punti che possono essere fondamentali per chiudere il discorso salvezza, ma i sardi si scontrano contro un Como strabiliante che mette a segno la sesta vittoria consecutive in campionato e si conferma in decima posizione. I lariani, infatti, dopo essere andati sotto per la rete di Adopo al 22', prima trovano il pareggio al 40' con Caqueret e poi, in pieno recupero del primo tempo, si portano in vantaggio con un destro da fuori di Strefezza imparabile per Caprile. A chiudere il discorso, al 77', è la rete di Cutrone nel giorno della sua centesima presenza con i biancoblu.

