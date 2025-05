Serie A | Tris del Genoa al Bologna: ko indolore per la squadra di Italiano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Si conclude con un ko la stagione del Bologna sconfitta in casa dal Genoa che si è imposto per 1-3 con le reti di Vitinha e la doppietta del classe 2006 Lorenzo Venturino alla sua prima da titolare in Serie A.

Una sconfitta indolore per la squadra di Italiano, già qualificata in Europa League grazie al successo in Coppa Italia, ma che chiude la stagione a 62 punti rimanendo dietro a Lazio e Fiorentina.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.