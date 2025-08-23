Cardone spiega: "La Lazio ora è compatta, Sarri ha lavorato bene in estate"

Giulio Cardone è intervenuto in collegamento a Radiosei in vista di Como - Lazio. Il giornalista di Repubblica ha analizzato la condizione attuale della squadra di Sarri, proiettandosi all'esordio stagionale contro i lariani. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sarri con questa formula di una Lazio compatta che cerca di fare male quando può mi convince. Credo che Sarri abbia lavorato molto bene in estate. Anche su Dele Bashiru e Tavares. Questo dà un po’ di fiducia anche a noi. Mi spiace invece per le tante assenze di domani col Como come Vecino, Isaksen e Romagnoli.

“Il Como ha ancora Diao in dubbio, potrebbe giocare Addai. Morata ha giocato solo 25 minuti da quando è arrivato. Per Provstgaard, se giocasse lo spagnolo, sarebbe un esame importante. Le gare estive sono amichevoli poco probanti, la Serie A è un’altra cosa. Credo che a Como la Lazio debba sfruttare il fatto che il Como sia ancora in rodaggio. Penso anche alle lacune difensive. E’ stata un’estate difficile, magari un pareggio non sarebbe così da disprezzare. Va detto che con i 100 milioni spesi, sul Como c’è tanta attesa. Ma i lariani sono vulnerabili, la Lazio compatta vista in estate può fare male al Como”.

“Non riesco a essere così fiducioso né su Dele-Bashiru né su cancellieri. Sono due punti interrogativi. In difesa toccherà a Provstgaard. Con Romagnoli, Vecino e Isaksen sarebbe stata un’altra storia. La Lazio di oggi è più debole di quella degli ultimi due anni. Al momento Zaccagni è il giocatore più forte della Lazio”.

