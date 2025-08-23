WOMEN | Lazio, Visentin: "Il gol un'esplosione di gioia, sono corsa verso i tifosi e..." - VIDEO

Inizia col piede giusto il percorso della Lazio Women nella Serie A Women's Cup. Le biancocelesti hanno ribaltato il Napoli 2-1 conquistando, tra le mura amiche del Fersini, la prima vittoria stagionale. Karczewska ha riacciuffato il pareggio, Visentin ha firmato il sorpasso e consegnato alla squadra tre punti preziosi. Al termine dell'incontro, ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, l'attaccante ha analizzato l'incontro e raccontato le sue sensazioni dopo il gol: "Non ci ho capito più niente, ho iniziato a correre andando verso i tifosi che sono stati fantastici. È stata un’esplosione di gioia, non ci credo nemmeno io. Sono entrata con tutta la rabbia e la voglia di giocare e questo è il merito, quando uno lavora si vede sul campo e questi sono i risultati”.

“Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo? Loro alla fine hanno ceduto, noi siamo state brave a far girare la palla da un lato all’altro, siamo state brave a palleggiare e ovviamente loro si sono stancate ancora di più. Secondo me è stata questa l’unica differenza tra primo e secondo tempo. Abbiamo fatto una gran prestazione nonostante dei difetti e alcuni errori, ma abbiamo agito da grande squadra stando compatte fino alla fine. Abbiamo dato tutto e quando una squadra è legata da un legame così forte questi sono i risultati anche quando giochi un po’ meno bene”.

“La prossima con la Juventus? Sarà sicuramente un’altra partita difficile, la prepareremo nel migliore dei modi e cercheremo di non ripetere gli errori di oggi. Siamo contente e convinte di lavorare meglio”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE