Rambaudi sicuro: "Lazio più forte del Como. A centrocampo metterei..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato il precampionato della Lazio, proiettandosi al match d'esordio dei biancocelesti contro il Como. Queste le sue parole: “Le amichevoli della Lazio non mi hanno convinto pienamente. Ho visto una squadra troppo basata sul gioco degli avversari. Va bene la fase difensiva e le ripartenze, ma quella non può essere l’unica soluzione. Sarri deve trovare altre strade per fare gol. La Lazio di Baroni non era così squilibrata come si diceva. Bisogna essere più aggressivi”.

“La Lazio è più forte del Como, credo che vincerà. I lariani si sono sì rinforzati, ma non hanno preso giocatori top. Il Como gioca in modo perfetto per la Lazio che può ripartire in contropiede e fare male”.

“Rovella-Guendouzi e uno tra Dele Bashiru e Vecino a centrocampo? Resto dell’idea che l’azzurro e il francese diano il meglio giocando con il 4–2-3-1. Lo abbiamo visto anche quando la Lazio è rimasta in 10 contro i greci nell’ultima amichevole. Entrambi si sentono più addosso questo modulo”.

“Chi schierare trequartista nel 4-2-3-1? Non ho dubbi. Io darei la maglietta a Pedro dicendogli “mettiti dove puoi fargli male”. Poi ovviamente avresti l’alternativa Dia a gara in corsa”.

