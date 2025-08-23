Lazio, si avvicina il debutto in stagione: squadra in partenza per Como - FOTO

Ancora un po' di attesa, poi la Lazio farà il suo debutto nella nuova stagione di Serie A. I biancocelesti affronteranno il Como al Sinigaglia, l'appuntamento sul campo è per domani alle 18:30. Sarri e i suoi stanno per lasciare la Capitale, sono in partenza da Fiumicino e raggiungeranno la cittadina lombarda in serata. La società, tramite i canali social ufficiali, ha condiviso qualche scatto direttamente dall'aeroporto. Volti distesi, ma non troppo. Massima concentrazione per Zaccagni e compagni che intendono iniziare al meglio questo nuovo percorso in campionato.

