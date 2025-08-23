IL TABELLINO di Lazio Women - Napoli 2-1
Serie A Women` s Cup | 1ª giornata
Sabato 23 agosto 2025, ore 20:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO-NAPOLI WOMEN 2-1
Marcatrici: 35` Floe (N), 81` Karczewska (L), 85' Visentin (L)
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi (63` Visentin), Castiello (54` Benoit), Vernis (54` Goldoni), Simonetti (73` Karczewska), Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Ashworth-Clifford, Goldoni. All.: Gianluca Grassadonia
NAPOLI WOMEN: Beretta; Brooks, Barker, Banusic (46` Kozak), Floe, Muth (80` Langella), Jusjong, Sciabica (53` Bellucci), Troan (80` Pettenuzzo), Vergani, Giordano (80` Sliskovic). A disp.: Bacic, Sliskovic, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucourè, Moretti, Vischi. All.: David Sassarini
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni); Assistenti: Alesandro Ceci - Giuseppe Scarpati; IV Ufficiale: Andrea Musumeci
NOTE. Ammonite: 67` Brooks (N), 91' D'auria (L)
Recupero: 1` pt; 5' s.t
