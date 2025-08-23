Ex Lazio, è una maledizione. Dopo Immobile si ferma anche Casale...
Non bastava l'infortunio di Ciro Immobile. Sul finire del primo tempo, infatti, a colpire il Bologna di Italiano è anche l'infortunio di un altro ex Lazio: Nicolò Casale. Il difensore si è accasciato al suolo toccandosi la gamba proprio a ridosso del duplice fischio, evitando quanto meno al tcnico di bruciare un altro slot per le sostituzioni.
