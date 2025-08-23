Lazio, Demetrio Albertini compie gli anni: gli auguri della società
Demetrio Albertini compie oggi 54 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri all'ex centrocampista biancoceleste tramite una nota ufficiale. Questo il messaggio del club: "Spegne oggi 54 candeline Demetrio Albertini. L’ex centrocampista ha indossato la maglia della Prima Squadra della Capitale nella stagione 2003-2004 collezionando 35 presenze e 2 reti tra campionato, Coppa Italia e Champions League.
In particolare, ha contribuito alla conquista della Coppa nazionale, subentrando al 75` nella finale di ritorno del 12 maggio 2004 contro la Juventus al Delle Alpi di Torino".
