Serie A, chi ha segnato di più negli ultimi 10 anni? Il dato sulla Lazio
La Lazio è tra le migliori squadre degli ultimi dieci anni di Serie A per capacità realizzativa. I biancocelesti occupano la seconda posizione tra gli undici club che hanno sempre preso parte al massimo campionato italiano nel decennio appena superato. Un dato che rende merito ai capitolini perché capaci di trasformare le occasioni create in gol con grande frequenza, ma guardando alla medesima classifica, ci viene facile stilarne anche un'altra che riguarda le dieci formazioni che hanno segnato più gol in Serie A nella stessa frazione temporale. Guardando il dato da quest'altra prospettiva, infatti, notiamo un cambiamento della classifica che riguarda anche la Lazio. Di seguito la classifica.
1. Inter - 738;
2. Napoli - 737;
3. Atalanta - 706;
4. Juve - 686;
5. Roma - 675;
6. Lazio - 658;
7. Milan - 624;
8. Fiorentina - 555;
9. Torino - 488;
10. Bologna - 472;
11. Udinese - 434;
