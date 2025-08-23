Eagles Knights Lazio Paracadutismo: conquistate altre cinque medaglie

Gli Eagles Knights della Lazio Paracadutismo continuano a fare incetta di medaglie. La squadra biancoceleste ha preso parte alla terza edizione FAI European Championship e alla quinta del FAI World Cup Wingsuit Flying a Prostejov, in Repubblica Ceca, dove sono arrivati ben cinque successi. Luca Sala ha conquistato un oro in campo europeo, sia nella categoria "Speed" sia in quella "Time", ripetendosi con un argento nella classifica generale degli Europei e con un bronzo nella "Time" della Coppa del Mondo. Inoltre, la rappresentativa nazionale ha ottenuto uno storico bronzo europeo a squadre, grazie ai piazzamenti proprio di Luca Sala (2°), Alessio Spina (10°) e Alessandro Urzì (21°).

