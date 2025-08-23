Lazio, senti Mirra: "Sarri deve fare la differenza! E contro il Como..."
Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, Vincenzo Mirra ha parlato dell'imminente esordio della Lazio in campionato contro il Como, soffermandosi sull'importanza del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Queste le sue parole: “Contro il Como sarà una partita particolare. Nel pre-campionato hanno fatto bene, tranne ovviamente il 5-0 incassato dal Barcellona nel trofeo Gamper. I lariani però devono trovare l’amalgama, considerati i tanti acquisti fatti. Trattasi però di giovani però”.
“Col Como vedo la Lazio in vantaggio ma i biancocelesti non devono lasciare il pallino in mano ai padroni di casa. Il loro fraseggio potrebbe innervosire i capitolini. Il Como in difesa è vulnerabile, la Lazio deve approfittare degli errori che commetteranno”.
“Rispetto agli anni passati ora anche le big partono forte. Non ci sono più quelle preparazioni che miravano al lungo periodo. Ripeto, la Lazio è la stessa dello scorso anno con Sarri che deve fare la differenza. Mercato bloccato? Io credo che la sessione di mercato andrebbe chiusa 24 ore prima dell’inizio del campionato. Paradossalmente, tu tecnico, rischi di preparare un giocatore, investire tempo, su un giocatore che poi a fine mercato vedi partire”.
