FORMELLO - Lazio, le idee di Sarri verso Como: Provedel più avanti, ancora Taty

FORMELLO - L’esordio in campionato è alle porte: Sarri sceglie la Lazio per Como. Confermate le assenze di Isaksen, Gigot, Patric e Romagnoli (squalificato), così come quella di Vecino. L’uruguaiano si è allenato sempre a parte questa settimana: è stato inserito nella lista Serie A ma non sarà convocato.

Per domani tra i pali si prepara a giocare Provedel, in vantaggio su Mandas dopo l'alternanza costante di quest'estate. In difesa gli uomini sono contati: pronti Gila e Provstgaard al centro, con Marusic come unica possibile riserva. Per questo a destra potrebbe partire Lazzari, con Nuno Tavares a completare il reparto a sinistra.

A centrocampo è quasi scontato il terzetto composto da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru dal primo minuto; solo panchina per Cataldi (più indietro in regia) e Belahyane, che torna a disposizione dopo aver ripreso a lavorare in gruppo negli ultimi giorni (era fuori da inizio mese per una distorsione alla caviglia). In attacco la candidatura di Castellanos resta più avanti rispetto a quella di Dia per muoversi al centro del tridente. Le altre due maglie sono per Cancellieri e Zaccagni sulle fasce.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.