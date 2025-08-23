Serie A | Esordio perfetto del Napoli contro il Sassuolo. Solo pari tra Genoa e Lecce
La Serie A è ufficialmente iniziata e l’esordio del Napoli campione d’Italia non poteva partire meglio. Gli azzurri di Conte si impongono per 2-0 sul Sassuolo grazie alle reti di McTominay, che ha segnato il primo gol ufficiale di questo campionato, e alla prima rete in Serie A di Kevin De Bruyne. Niente da fare per i neroverdi che nel finale rimangono anche in 10 per l’espulsione di Koné.
Un punto a testa invece per Genoa e Lecce che a Marassi non vanno oltre lo 0-0. Meglio la formazione di casa rispetto a quella pugliese in una gara che ha regalato comunque poche emozioni.
