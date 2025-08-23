Torino, Simeone: "Debutto? Emozionante, c'era anche papà nonostante..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giovanni Simeone ha lasciato Napoli per iniziare una nuova avventura al Torino. In un'intervista concessa ai microfoni ufficiali del club per parlare della trattativa e delle sue impressioni dopo aver trascorso i primi giorni in granata, ha raccontato anche l'emozione del debutto contro il Modena sotto gli occhi attenti del papà: "Il debutto contro il Modena è stato emozionante, c'era anche mio padre che dopo aver perso il giorno prima è venuto comunque a vedermi e questo mi fa sentire bene, fa capire quanto sia importante il rapporto padre-figlio”.

"Sono davvero molto contento e ho molto fuoco dentro di me che non vedo l'ora di riversare in campo. In questa sessione di mercato tante squadre mi hanno cercato, ci sono stati momenti in cui ho pensato di rimanere a Napoli ma quando ho parlato con Cairo e Vagnati ho capito che volevo cambiare e venire a Torino era la scelta che dovevo fare. È un posto dove serve grinta, Torino è sempre stata una squadra grintosa e posso dare tanto su questo aspetto".

