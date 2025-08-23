Lazio, Mattei: "Tecnicamente la squadra ha perso molto. Sarri deve capire..."

Alla vigilia della gara d'esordio della Lazio contro il Como, Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha detto la sua sull'imminente match e sulla situazione attuale dei biancocelesti. Queste le sue parole: “Il Como ha alcuni giocatori infortunati, altri acciaccati. I lariani sono un po’ indisponibili. C’è Nico Paz che inventa ma dietro sono vulnerabili. Il Como è una squadra spregiudicata”

“Firmare per il pareggio? Ci può stare, ma Sarri domani dovrà capire le potenzialità della propria squadra. Lo scorso anno, a Verona, il Napoli perse 3-0 e Conte capì come intervenire. La squadra di domani dimostra che la Lazio tecnicamente negli ultimi due anni ha perso molto. Ora il top è Pedro. Il fatto di doverti affidare ad un giocatore di 38 anni illustra tante cose”.

