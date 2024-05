Zona Europa, Atalanta e Fiorentina possono cambiare tutto: le ipotesi per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Tre giornate al termine del campionato, tante squadre ancora in corsa per un posto in Europa. Solo Inter e Milan hanno blindato la qualificazione in Champions, tutte le altre ancora in bilico. Il percorso europeo di Atalanta e Fiorentina può cambiare le carte in tavola anche per la Lazio. Gasperini e Italiano, vincendo rispettivamente Europa e Conference League, liberano posti e fanno salire il ranking italiano. Tutte le big interessate. Di seguito tutte le possibili combinazioni.

- Atalanta e Fiorentina perdono entrambe la finale. Verrebbe confermata la situazione attuale con otto squadre qualificate alle coppe europee di cui cinque in Champions (le prime cinque in campionato), due in Europa League (la sesta e la settima) e una in Conference League (l'ottava). Finisse così la Lazio per arrivare in Champions dovrebbe chiudere almeno al quinto posto.

- L'Atalanta vince l'Europa League e la Fiorentina perde la Conference. Non aumenterebbero le squadre qualificate, ma cambierebbe solo la ripartizione: sei in Champions (le prime cinque più l'Atalanta per la vittoria della coppa), una in Europa League (la settima) e una in Conference League (l'ottava). Tutto questo solo se la Dea dovesse chiudere dalla quinta posizione in giù. Se, invece, Gasperini dovesse arrivare nelle prime quattro posizioni sarebbero cinque le squadre qualificate in Champions (dalla prima alla quinta classificata, Atalanta compresa) e due in EL (sesta e settima). Se dunque nerazzurri dovessero vincere il trofeo e piazzarsi sotto al quarto posto, a quel punto alla Lazio basterebbe anche la sesta posizione per qualificarsi in Champions.

- L'Atalanta perde l'Europa League e la Fiorentina vince la Conference. Diventerebbero in questo caso nove le italiane qualificate nelle coppe europee. Le prime cinque della classe in Champions, la Fiorentina andrebbe in Europa League con la sesta e la settima e l'ottava in Conference. Anche in questo caso, come nel primo, la Lazio per arrivare in Champions dovrebbe chiudere almeno al quinto posto.

- Atalanta e Fiorentina vincono entrambe la finale. Anche in questo caso diventerebbero nove le squadre qualificate. Di queste sei in Champions League (sempre se la Dea non chiude tra le prime 4 in campionato), due in Europa League (la settima più la Fiorentina) e una in Conference (l'ottava). Come nel secondo caso alla Lazio potrebbe bastare il sesto posto per andare in Champions.

Pubblicato il 10/05 alle 21.30