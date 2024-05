RIVIVI DIRETTA - Lazio, Tudor: "Avanti con orgoglio, vicini al traguardo"-VIDEO

La Lazio batte l'Empoli grazie alle reti di Patric e Vecino, conquistando così punti preziosissimi per la corsa all'Europa. Tra pochi minuti il tecnico dei biancocelesti, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra: "Per me è stata una grande gara in una bellissima giornata di festeggiamenti. Emozionante quello che è successo prima della gara, abbiamo chiuso la giornata con una vittoria contro una squadra organizzata. Non è stato facile, i ragazzi sono stati molto bravi. Si giocava col caldo secco, uno pensa che sia scontato che viene l’Empoli e tu vinci. Ma niente è scontato. Sono stati bravi sia come giocatori sia come uomini, con orgoglio, coraggio e sacrificio. Una bella vittoria che ci avvicina al traguardo”.

“Se mi sono emozionato oggi? Si, quando ho visto le persone e le bandiere. Tanta gente. I ragazzi l’hanno sentita questa energia, gli ha dato una spinta. L’ho vissuta anche io con loro”.

“Luis Alberto? Tutta la settimana che alleno la squadra e scelgo in base alla settimana e a quello che vedo. Poi si fanno le valutazioni. Niente di più e niente di meno. Si avvicinano le ultime giornate con altre cose in mezzo, caldo e pressione e tutto diventa diverso. Oggi i ragazzi hanno dato tutto, l’ho visto dal primo secondo. C’era la gente che ci teneva, anche in panchina. Questo è quello che mi interessa, poi di calcio e di qualità si può sempre discutere. Mi voglio concentrare sui valori che sono usciti oggi, in una giornata in cui c’erano 30 gradi. Hanno dato tutto, se non l’avessero fatto non avremmo vinto”.

“Patric capitano, cosa le manca per indossare la fascia? Ha peso, personalità e grande cuore”

“Il primo tempo non eravamo così pericolosi per il ritmo, con questo caldo secco ci ha penalizzato. Poi il portiere oggi ha fatto parate importanti. Siamo stati bravi a fare due gol. Andiamo avanti, siamo felici. Abbiamo fiducia e ottimismo, la voglia di stare sul pezzo in queste ultime due gare. Poi quando finisce ci sederemo e tireremo le somme”.

“Quali sono le caratteristiche del mio trequartista ideale? Non è il momento di parlarne, bisogna stare concentrati. Sono stati fantastici, hanno fatto bene questi cinquanta giorni con me. Do dieci a tutti. Mancano due giornate, poi vedremo”.

