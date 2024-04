Calciomercato Lazio | Rinnovamento a sinistra, Tudor punta Dorgu: i dettagli

Il tecnico croato vuole giocatori adatti alla sua idea di calcio e soprattutto sugli esterni andrà trovata nuova linfa dal mercato.

La Lazio continua a monitorare Patrick Dorgu. L'esterno danese del Lecce piace molto a Formello, come vi avevamo anticipato diverso tempo fa. Era un nome attenzionato già dal ds Fabiani, ha trovato il profondo gradimento di Igor Tudor. Dorgu aveva iniziato la stagione da terzino sinistro in una difesa a quattro, l'arrivo al "Via del Mare" di Gotti ha cambiato la sua posizione e ora il classe 2004 gioca in zona più avanzata, da esterno alto, con ottimi risultati. Ecco che probabilmente la sua naturale collocazione può essere quella a tutta fascia, sgravato da stringenti compiti difensivi, più libero di offendere e di dare respiro alla manovra offensiva. Dorgu intriga perché ha doti fisiche dirompenti e buone qualità tecniche, in stagione ha messo insieme 29 presenze e due gol. Rientra perfettamente nel piano di ringiovanimento della rosa che ha in mente la Lazio, Dorgu compirà 20 anni a ottobre, è un talento, può diventare un obiettivo caldo. La Lazio sonderà il terreno con il Lecce e l'agente del giocatore, si proverà a capire la fattibilità dell'operazione, considerando che su Dorgu ci sono diverse squadre: Atalanta, Juventus e Milan. Anche se queste ultime due sembrano avere il loro focus principale su Calafiori. La Lazio ci pensa, Dorgu è nella lista di Fabiani e Tudor.

Pubblicato il 26/04 alle 11.15