Cagliari, Scuffet torna sulla Lazio: "A Ranieri abbiamo detto di..."

WEBTV LAZIO, ECCO LA MAGLIA CELEBRATIVA: "LA STORIA SI VESTE DI NUOVO" - FOTO&VIDEO Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | MATIP, IL FENERBAHCE SI INSERISCE: LA SITUAZIONE Nel derby di mercato tra Lazio e Roma per Joel Matip spunta il Fenerbahce. La notizia arriva da TeamTalk in Inghilterra, dove hanno rilanciato il nome del difensore del Liverpool nel mirino del club turco. Risulta infatti che circa due settimane fa la società di...