Euro2024 | Francia, Guendouzi convocato? Deschamps pronto a diramare la lista

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno all'inizio dell'Europeo 2024 che quest'estate avrà luogo in Germania. In attesa delle convocazioni di Spalletti, diversi ct hanno già iniziato a svelare e diramare le loro scelte per la competizione. Tra questi c'è anche Didier Deschamps, che domani sera annuncerà in diretta tutti i calciatori che partiranno per la spedizione della Nazionale francese. Come riportato da Le Parisien, Coman rischia di rimanere fuori dai 26: il suo posto lo potrebbe prendere Bradley Barcola del PSG. Spera in una chiamata anche Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio già portato nelle ultime due amichevoli giocate a marzo contro Germania e Cile per sostituire Griezmann (fuori per infortunio).