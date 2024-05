Lazio, Giordano su Guendouzi: "Non è più quello di Sarri, è diventato normale"

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Guendouzi è una delle note più liete della stagione della Lazio, ma anche uno dei casi scoppiati dall'arrivo di Igor Tudor. In estate il suo futuro sarà da valutare e capire se rimarrà o meno nella Capitale. Per questo, ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha fatto il punto sul suo momento di forma, sottolineando come il suo rendimento sia cambiato dalle dimissioni di Sarri. Di seguito le sue parole a riguardo.

“Guendouzi? E’ evidente che non sia quello ‘di Sarri’. Lì era il migliore incontrastato, ora è diventato normale. Non ha perso furore agonistico, ma ci sono degli allenatori per i quali ti butti nel fuoco ed altri con cui non lo fai. Io continuo a sperare che possa sistemarsi tutto, perché lui ha dimostrato tanto. Tutto il suo dinamismo non riesce a concretizzarsi, ha bisogno di più spazio per chiudere le sue azioni. Secondo me lo spazio che deve coprire non è quello idoneo alle sue caratteristiche. Per 30 milioni lo venderei, se la Lazio lo mette sul mercato sarebbe chiaro che non sarebbe fra gli incedibili”.