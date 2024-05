Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Occhi su un centrocampista dello United!"

Per un giocatore che esce, ce n'è uno nuovo che entra. Non solo cessioni: la Lazio dovrà trovare dei sostituti alle partenze che verranno realizzate in estate. Insieme a Felipe Anderson, anche Luis Alberto sembra ormai certo dell'addio. Su di lui c'è l'interesse soprattutto del Napoli, che proprio nelle ultime ore ha chiesto un informazioni per acquistarlo nella prossima sessione. Da qui nasce l'esigenza della società biancoceleste di rinforzare il centrocampo e soprattutto la trequarti. Per questo, come riportato in Spagna da fichajes.net, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Donny Van de Beek del Manchester United.

L'esperienza dell'olandese a Old Trafford è ormai arrivata al capolinea, in particolare dopo i prestiti 'a vuoto' all'Everton prima e all'Eintracht Francoforte poi (dove si trova attualmente). Adesso è pronto a tuffarsi in una nuova avventura lasciandosi alle spalle l'Inghilterra. Per questo i biancocelesti potrebbero decidere di puntare sul classe '97, che tanto bene aveva fatto nella stagione 2018/19 con l'Ajax in Champions League. Il Manchester United per lasciarlo partire chiede una cifra intorno ai 17 milioni di euro, simile al prezzo fissato proprio per Luis Alberto dalla Lazio. La grande differenza sta negli stipendi dei due calciatori, che sono ben diversi. Attenzione anche alla concorrenza però: su Van de Beek ci sarebbero anche gli occhi del Girona e dell'Inter.