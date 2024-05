Demiral: "Con Gasperini non andrei a cena, mentre con Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' il giorno di Atalanta-Juventus, la finale di Coppa Italia. Parola al doppio ex. Merih Demiral, che ha vestito sia la maglia bianconera che quella nerazzurra, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il difensore turco ha parlato anche dei suoi ex allenatori e in particolare della rottura con Gasperini. Queste le sue parole: “Io non l’ho salutato quando sono andato via da Bergamo e lui non mi ha più cercato. Gasperini come allenatore non si discute, parlano i risultati per lui. Però a me non piace il suo modo di trattare i giocatori. Umanamente preferisco De Zerbi, Sarri e Pirlo: con loro andrei anche a cena, con Gasperini no”.