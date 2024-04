Serie A, la Roma ci riprova: altra lettera alla Lega per la gara contro l'Atalanta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nuova richiesta della Roma alla Lega Serie A in merito alla data della sfida contro l'Atalanta, partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League per sarà valida per la 36esima giornata di Serie A. Il di Friedkin vorrebbe chiedere di posticipare la partita al 13 maggio, un lunedì. Un incastro non semplice perché il 15 maggio è in programma la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, fattore che escluderebbe di poter collocare la sfida tra Atalanta e Roma al lunedì precedente, appena due giorni prima. Sul piano pratico, non cambierebbe nulla ad Atalanta e Juventus ma difficilmente la Lega accetterà di farlo perché molti tifosi potrebbero già essersi organizzati per venire a Roma il 15 maggio per la partita. Inoltre la Roma, sottolinea 'VoceGiallorossa', mette in evidenza nella lettera che non c'è ancora una data per il recupero di Atalanta-Fiorentina, sfida mai disputatasi per il malore capitato a Joe Barone. A causa degli impegni europei delle due squadre, non è stata ancora trovata una data per poter recuperare il match ma si tratta di una gara cruciale per la corsa all'Europa e l'esigenza è di proteggere l'integrità della competizione.