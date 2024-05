Serie A, Dazn programma la prossima stagione e aumenta i prezzi: le info

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato sta volgendo al termine, sono rimaste altre due gare e poi la Serie A darà appuntamento alla fine dell'estate con una nuova stagione tutta da scoprire. Così come i club, anche Dazn sta pianificando il futuro e in vista dell'annata 2024/25 ha aggiornato il listino prezzi rinnovando le offerte da proporre ai telespettatori. Tre sono le alternative di scelta: un piano base 'Start' a partire da 8,99€ al mese per chi fa l'annuale o 11,99€ per quello rateizzato in 12 mesi che però non include la Serie A, uno 'Standard' a partire da 29,91 euro al mese se si opta per abbonamento annuale o 34,99 euro al mese se si opta per quello rateizzato in 12 mesi che include il campionato italiano e infine, il 'Plus', un pacchetto “familiare” che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse, a partire da 49,92 euro al mese se si opta per abbonamento annuale con pagamento anticipato o 59,99 euro al mese se si opta per quello rateizzato in 12 mesi.

