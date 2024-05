Calciomercato Lazio | Si accende il derby di mercato: anche la Roma su un obiettivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo per la Lazio ci sarà da rinnovare alcuni reparti in vista del mercato estivo. L'arrivo di Tudor a marzo ha inevitabilmente cambiato i piani e il progetto biancoceleste, con la società che già nelle prossime settimane dovrà iniziare a muoversi per assicurarsi i primi colpi, soprattutto al netto delle cessioni che potrebbero stravolgere ulteriormente la situazione (Luis Alberto su tutte). In tal senso, tra i nomi sondati dalla dirigenza c'è, come vi abbiamo anticipato in esclusiva, anche quello del classe 2004 Patrick Dorgu, in forza al Lecce. Il giovane esterno è dotato di grande forza, tecnica e atleticità, un profilo interessante per il presente e per il futuro, ma non studiato solo dalla Lazio. Secondo quanto riporta Tuttomerctoweb.com, oltre alla Juventus - già citata negli scorsi giorni - ci sarebbe anche la Roma di De Rossi. La squadra con sede a Trigoria in estate saluterà Spinazzola e vorrebbe sostituirlo con un profilo che possa garantire ancora molti anni di continuità e crescita, soprattutto dal punto di vista fisico.