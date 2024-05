Calciomercato Lazio | Concorrenza per Dorgu: un top club sul terzino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tudor ha bisogno di esterni. Il tecnico croato, in vista della prossima stagione, chiederà alla dirigenza di rinforzare la rosa soprattutto in quei reparti dove c'è carenza di giocatori o di profili idonei al suo gioco. In questo senso, sarà necessario fare al più presto qualcosa sulla fascia sinistra dove spesso l'allenatore si è trovato costretto a riadattare Lazzari e Marusic, escludendo completamente dai giochi sia Hysaj - piuttosto utilizzato come braccetto di sinistra in difesa -, sia Pellegrini, ormai fuori dai radar.

Tra i nomi sondati dalla società biancoceleste per accontentare le sue richieste, c'è - come vi avevamo anticipato in esclusiva - quello del giovanissimo terzino del Lecce, Patrick Dorgu. Fisico, potente, veloce e con una grande proiezione offensiva, il classe 2004 rappresenta un'occasione tanto per il presente, quanto per il futuro che, però, non avrebbero fiutato solo a Roma.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, anche la Juventus sarebbe rimasta colpita dalle sue qualità. Il club bianconero, che in estate dirà addio a Filip Kostic - quest'ultimo cercato proprio dalla Lazio nell'estate del 2021 -, avrebbe individuato nel danese il perfetto sostituto di Cambiaso. Un giocatore da far crescere alle spalle dell'italiano, ma già pronto per essere schierato in caso di necessità.